Ufficiale Cedric Soares lascia l'Arsenal: l'ex difensore dell'Inter non rinnova il contratto

Dopo quattro anni e mezzo trascorsi con la maglia dell'Arsenal - periodo interrotto solo dai 6 mesi di prestito al Fulham della passata stagione - Cedric Soares lascia il club londinese.

Lo ha annunciato lo stesso ex difensore dell'Inter sui social: "Che Squadra e che Club! Quando dico squadra, intendo proprio questo: qualità in ogni giocatore, professionalità, esseri umani fantastici. Quindi dico grazie a tutti. Quando dico club intendo tutti i reparti, tutto lo staff che continuamente dà tutto dentro e fuori dal campo per rendere possibile la lotta al massimo livello. Ma quando dico club significa anche il suo cuore, cioè voi tifosi che avete reso questo viaggio così indimenticabile".