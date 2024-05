Ufficiale L'Amburgo riscatta Poreba dal Lens e annuncia il nuovo direttore sportivo: è Kuntz

L'Amburgo, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato due importanti novità in vista della prossima stagione: Lukasz Poreba, centrocampista classe 2000, lascia il Lens a titolo definitivo e viene riscattato dal club tedesco, con cui firma un contratto fino al 2027.

Allo stesso tempo, viene annunciato anche un importante cambio nell'organigramma sportivo: Stefan Kuntz, ex CT della Germania Under 21 e della Turchia, è il nuovo direttore sportivo in sostituzione di Jonas Boldt.