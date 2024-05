Ufficiale Nottingham Forest, un altro rinnovo: Boly imita Ola Aina e firma fino al 2025

vedi letture

Giornata importante in casa del Nottingham Forest. Dopo aver annunciato gli addii di Felipe, Wayne Hennessey e Cheikhou Kouyaté e il rinnovo di Ola Aina (ex Torino), il club inglese rende noto il prolungamento del contratto di Willy Boly.

L'esperto difensore ivoriano, 33 anni, resterà per un'altra stagione e ha firmato fino al 30 giugno 2025. Arrivato nel 2022 dal Wolverhampton, ha giocato 20 partite di Premier in questa annata, trovando la rete in due occasioni.