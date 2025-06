Ufficiale Espanyol molto atiivo: i catalani si assicurano Kike Garcia per rinforzare l’attacco

vedi letture

L'Espanyol ha raggiunto un accordo con l’attaccante Kike García, nato a Motilla del Palanca il 25 novembre 1989, per le prossime due stagioni. L’esperto centravanti arriva a parametro zero dopo aver terminato il contratto con il Deportivo Alavés, squadra con cui lo scorso anno ha raggiunto il suo miglior record in Liga, segnando 13 gol.

Kike García vanta una lunga esperienza nella massima serie spagnola, con un totale di 58 reti in carriera. Il giocatore di Cuenca è approdato in Primera División con la maglia dell'Eibar, club dove è diventato un punto di riferimento in sei stagioni. Successivamente si è trasferito all'Osasuna, dove ha giocato per due stagioni prima di passare al Deportivo Alavés, sua ultima squadra.

Con questo acquisto, l’Espanyol si assicura un giocatore d’esperienza e con un buon fiuto per il gol, elementi fondamentali per rafforzare il reparto offensivo. Kike García porterà al club catalano la sua qualità e la capacità di fare la differenza in attacco, rispondendo alle esigenze della squadra per la prossima stagione. L’attaccante arriva con l’obiettivo di confermare il rendimento espresso nell’ultima annata e di contribuire al progetto ambizioso dell’Espanyol per il campionato 2025-2026 con la mente rivolta al raggiungimento di una salvezza tranquilla.