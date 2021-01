ufficiale Eibar, Kike Garcia rinnova il contratto. Triennale per l'attaccante

vedi letture

Kike Garcia rinnova con l'Eibar. Come si legge in una nota ufficiale diramato dal sito del club, l'attaccante ha firmato un nuovo contratto in scadenza nel 2023 con i baschi. Arrivato in rossoblu nel 2016 il giocatore ha collezionato 133 gettoni in campionato segnando 28 reti e 6 in Copa del Rey realizzando due gol.