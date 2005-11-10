Figuraccia dal dischetto in Coppa dei Caraibi: la rincorsa di Reid è ridicola, il portiere para

Un calcio di rigore molto particolare, ai limiti del ridicolo, ha fatto il giro del mondo. Protagonista in negativo è stato Trayvon Reid, attaccante del Mount Pleasant, formazione giamaicana impegnata nella semifinale della Coppa dei Caraibi contro il Sando, club di Trinidad e Tobago.

La squadra ospite era avanti 1-0 grazie al gol segnato da Brown all'11', quando ha avuto l'opportunità di raddoppiare e mettere una seria ipoteca sulla qualificazione. A metà del primo tempo, infatti, l'arbitro ha concesso un calcio di rigore dopo l'intervento del VAR: il difensore avversario aveva colpito il pallone con la mano all'interno dell'area sugli sviluppi di un'azione offensiva. Dal dischetto si è presentato Reid, con la possibilità di regalare al Mount Pleasant un vantaggio importante in vista del ritorno. La sua esecuzione, però, è stata tutt'altro che impeccabile. Il numero 11 ha scelto una rincorsa decisamente insolita, avanzando verso il pallone con una serie di piccoli passi e tenendo lo sguardo fisso sulla posizione del portiere.

Una strategia che non ha dato i risultati sperati: il portiere del Sando non si è scomposto, ha intuito la traiettoria e ha respinto il tiro, mantenendo viva la partita. Nella ripresa i padroni di casa hanno trovato il pareggio, fissando il risultato sull'1-1. Il match di ritorno, in programma il prossimo 23 ottobre in Giamaica, deciderà quale delle due squadre accederà alla finale. Per Reid, invece, resta la figuraccia.