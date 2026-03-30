Filipe Luis accostato all'Atletico Madrid? Lui risponde: "Ora non sto pensando a dove andare"

Filipe Luis è stato esonerato dal Flamengo non molto tempo fa e già in Spagna si parla di lui come possibile erede di Diego Simeone al timone dei Colchoneros. L'Atletico Madrid ha rappresentato qualcosa di molto importante per il brasiliano, ma ora non si sbilancia su ciò che ha intenzione di fare: "Innanzitutto, sto procedendo un passo alla volta per definire il mio futuro. Da quando mi sono ritirato nel 2023, non mi sono fermato nemmeno per una settimana".

Per Filipe Luis dunque ora ci vuole un po' di calma: "Questa è la prima volta che ho il tempo di visitare le squadre, parlare con gli allenatori, assistere agli allenamenti, aggiornarmi un po' di più sullo stile di gioco e incontrare persone da inserire nello staff tecnico. Quindi, in questo momento, sto pensando a questo, non sto ancora scegliendo dove andare".

Filipe Luis ha rimarcato comunque quanto abbia trascorso momenti che restano indelebili nella sua mente all'Atletico Madrid: "Sono stato molto felice lì. Abbiamo raggiunto grandi traguardi, ma soprattutto provo orgoglio nel vedere l'Atlético così com'è ora. È infinitamente più grande di quando me ne sono andato. Questo è in gran parte merito della dirigenza del club, di Cholo Simeone, e anche dell'arrivo di giocatori di così alto livello".