F. Luis: "Ogni tanto ho gli incubi con Simeone che mi rimprovera. Ancelotti nel posto giusto"

A dieci anni di distanza, l'Atletico Madrid continua a ricordare con orgoglio il percorso nella Champions League 2015-16, una delle stagioni europee più memorabili della sua storia. La squadra guidata da Diego Simeone riuscì infatti a raggiungere la finale della competizione eliminando due giganti del calcio europeo come Barcellona e Bayern Monaco. Proprio la semifinale contro i bavaresi è tornata al centro dell’attenzione grazie al racconto di Filipe Luís, intervenuto nel programma di Jorge Valdano, Universo Valdano.

L’ex terzino brasiliano, esonerato qualche giorno fa dal Flamengo, ha ricordato senza filtri la gara di ritorno disputata all’Allianz Arena, definendola una delle partite più difficili della sua carriera. "È stato il più grande insegnamento che abbia mai ricevuto", ha confessato. Nonostante la sconfitta per 2-1 in Germania, l’Atletico riuscì comunque a qualificarsi grazie al successo per 1-0 ottenuto all’andata al Vicente Calderón e allo spettacolare gol di Saúl Ñíguez.

Filipe Luís ha raccontato anche un curioso episodio accaduto dopo la partita. "Dopo il match sono andato al controllo antidoping e non ho potuto festeggiare con i compagni", ha spiegato. Poi ha aggiunto con ironia un pensiero che gli era passato per la mente durante la gara: "Avevo la sensazione che Pep Guardiola avesse fatto allargare il campo. Non è uno scherzo: mi sembrava tutto lontanissimo, non arrivavamo mai alla loro porta e avevo l’impressione che loro avessero più giocatori in campo".

Nel corso dell’intervista, Filipe Luís ha parlato anche dei tecnici che più lo hanno segnato. Su Simeone ha ammesso con un sorriso: "Ancora oggi faccio incubi in cui mi rimprovera". Parole di grande stima anche per Carlo Ancelotti, attuale CT del Brasile: "È l’allenatore giusto nel momento giusto".