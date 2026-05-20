Ufficiale Doppio colpo del Mainz: arrivano il mediano Martel e l'ala Konigsdorffer

Doppio innesto per il Mainz. Il club tedesco ha infatti annunciato l’arrivo del centrocampista difensivo, che può giocare anche in difesa, Eric Martel e dell’attaccante Ransford Königsdörffer

Il primo, classe 2002, nell’ultima stagione ha giocato con la maglia del Colonia dove ha collezionato 33 presenze con tre reti e in passato è stato anche capitano dell’Under 21 tedesca dove ha collezionato 30 presenze con tre reti all’attivo. In totale ha collezionato 90 presenze in Bundesliga, 31 in Zweiteliga (la seconda divisione tedesca) e 48 nella Bundesliga austriaca. A livello internazionale invece vanta otto presenze in Conference League.

Il secondo, classe 2001, si è invece messo in mostra in questa stagione con la maglia dell’Amburgo con cui ha segnato cinque reti in 33 presenze in campionato. A queste si aggiungono 130 presenze con 29 reti in Zweiteliga e sette gare con il Ghana. Königsdörffer infatti, pur essendo nato in Germania e avendo vestito le maglie delle rappresentative giovanili tedesche, ha scelto di rappresentare la nazionale africana nel 2022.