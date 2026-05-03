Fulham ko con l'Arsenal, Marco Silva: "Infortuni? Alibi facile, non siamo stati all'altezza"

L'allenatore del Fulham, Marco Silva, parlando ai microfoni di BBC Match of the Day dopo il ko per 3-0 contro l'Arsenal, tra i tanti temi trattati si è soffermato anche sui problemi di condizione fisica della sua squadra: "È la scusa più facile, ma siamo partiti in 11. Nel complesso, avremmo dovuto fare molto meglio, e se non si fanno bene le cose basilari non si può competere".

Prosegue: "Bisogna affrontare momenti difficili in una partita di calcio, ma tutto il resto deve essere a posto: la difesa di base e la protezione della propria area di rigore. Dovevamo essere molto più solidi in fase difensiva. Oggi pomeriggio non siamo stati all'altezza".

In chiusura: "Non posso citare un singolo episodio del primo tempo perché loro sono partiti all'attacco. Volevamo essere un po' più aggressivi nel pressing e tenere il loro ritmo. Non è stato possibile. Nel complesso, nel primo tempo non eravamo al nostro livello. Certo, saremo più forti se avremo a disposizione tutti i giocatori. Purtroppo, però, perderemo giocatori decisivi in ​​un momento cruciale della stagione".