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Lo sognava da bambino: Otamendi lascia il Benfica e firma con il River Plate

Lo sognava da bambino: Otamendi lascia il Benfica e firma con il River PlateTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 18:48Calcio estero

È tutto vero: Nicolas Otamendi è un nuovo giocatore del River Plate. Il campione del mondo 2022, confermato da Scaloni nella lista definitiva per disputare il suo quarto Mondiale, ha firmato oggi il suo contratto con il Millonario: sui canali social del club è stata ufficializzata la firma del difensore 38enne per i prossimi 18 mesi, a partire dal 1° luglio.

Svincolatosi di recente dal Benfica, dove giocava dal 2020 e che lo ha salutato come un idolo, con una ventina di trofei vinti nel continente europeo Otamendi ha deciso di provare un'esperienza nuova. Soprattutto, di coronare un sogno avuto da sempre, fin da bambino: giocare per il River. Il suo contratto, il cui accordo era già stato raggiunto da diversi giorni, sarà valido per 18 mesi, ovvero fino a dicembre 2027.

Otamendi disputerà il Mondiale con la Nazionale argentina, torneo che segnerà il suo addio alla Albiceleste. Successivamente si aggregherà al Millonario, per affrontare le competizioni del secondo semestre le partite di Copa Sudamericana, Torneo Clausura e Copa Argentina.
Con l'accordo raggiunto con il club argentino, il centrale originario di El Talar vestirà la maglia del club di Nuñez fino a 40 anni. Ad attenderlo a braccia aperte c'è l'allenatore Eduardo Coudet, per la seconda metà del campionato e per le sfide a eliminazione diretta della Sudamericana.

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