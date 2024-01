Ufficiale Gboho torna in Francia: addio al Cercle Brugge, ha firmato per il Tolosa

Dopo una buona prima parte di stagione al Cercle Brugge, Yann Gboho torna in Francia. Il trequartista si è trasferito al Tolosa, che si è detto orgoglioso di dare il benvenuto al 22enne ex Rennes. Di seguito il comunicato:

"Formatosi allo Stade Rennais, Yann Gboho ha conosciuto quasi tutto nell'Ille-et-Vilaine. Proveniente dalla generazione del 2001, Yann è arrivato al Rennes Training Centre nel 2016, dopo aver giocato con l'Aiglons du Lamentin (Martinica) e l'FC Rouen 1899 (N1). Nel 2018, le strade di Yann Gboho e TéFéCé si incroceranno per la prima volta. Il 2 giugno 2018, a Canet-en-Roussillon, gli U17 del TéFéCé - tra cui Anthony Rouault , Bafodé Diakité, Janis Antiste, Manu Koné e Thomas Himeur - e dello Stade Rennais si sfideranno per la finale del campionato U17. E sfortunatamente, in questa partita di vertice, i nostri Pitchouns perderanno con il punteggio di 0-2, dopo in particolare una prima impresa di... Yann Gboho. Campione francese U17, Yann continuerà a riempire la sua bacheca di trofei la stagione successiva. Titolare sul fronte dell'attacco del Rennes, vincerà il campionato francese U19 contro il Montpellier HSC grazie ad un grande successo (0-4). Le sue buone prestazioni con il Rennes apriranno le porte alle giovani squadre della squadra francese. Con i Bleuets , il nostro 22enne trequartista vanta 27 presenze in 19 partite da titolare e un totale di 7 gol. È anche nell'Under 17 che incontrerà il nostro solido difensore centrale Logan Costa . Entrambi parteciperanno alla vittoria della Francia (5-0) contro il Kazakistan nelle qualificazioni agli Europei U17 del 2018. Dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista nel 2018, Yann sarà lanciato dai bretoni in azione il 20 ottobre 2019 contro l'AS Monaco. Vale a dire una settimana prima di segnare il suo primo gol... contro il TéFéCé. Mentre le due squadre si avviavano verso il pareggio (2-2), Yann Gboho - entrato alla fine della partita - offrirà la vittoria all'SRFC (3-2) nei minuti di recupero di questo incontro. Dopo 4 partite di UEFA Champions League, 3 partite di UEFA Europa League e due stagioni dopo, Yann Gboho si unirà al Vitesse Arnhem (1a divisione olandese) sotto forma di prestito senza opzione durante la stagione 2021/2022. Sarà uno dei giocatori forti del club sesto dell'Eredivisie con 30 presenze per un record di 3 gol e 2 assist in tutte le competizioni. Come Brecht Dejaegere o Aron Dønnum, Yann Gboho ha giocato nella Jupiler Pro League. Forte di questo prestito di successo, entrerà a far parte del Cercle Bruges nell'agosto 2022. Il nostro numero 37 delizierà il club belga per una stagione e mezza. I suoi 3 assist e il suo gol hanno contribuito notevolmente al buon inizio di stagione dell'attuale 7° posto nella prima divisione belga. Yann Gboho è ora un giocatore del TéFéCé e rafforza il settore offensivo di Carles Martinez Novell. Il Toulouse Football Club è lieto di accogliere Yann tra le sue fila e gli augura i migliori successi, per il Club e per se stesso, sotto i colori viola!".