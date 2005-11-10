Giannetti torna a casa: l'ex Udinese lascia la Turchia e riparte dal Newell's in Argentina
Ufficiale una nuova avventura nella carriera di Lautaro Giannetti, difensore centrale di 32 anni dal doppio passaporto argentino e italiano, che in Italia abbiamo visto all'opera con l'Udinese dal gennaio 2024 all'estate del 2025, quando ha lasciato la Serie A per iniziare l'avventura in Turchia con l'Antalyaspor.
Adesso il difensore centrale classe 1993 saluta anche la SuperLig e torna a casa, in Argentina. Ufficiale il trasferimento a titolo definitivo di Giannetti al Newell's Old Boys, iconica squadra della città di Rosario. L'ex Udinese, che si era appena svincolato dai turchi, ha firmato un contratto biennale - fino al 30 giugno del 2028 - con gli argentini in maglia rossonera, che hanno dato l'annuncio ufficiale tramite i loro canali di comunicazione.
Lautaro Giannetti se convirtió en refuerzo leproso 💪🏼— Newell’s Old Boys (@Newells) July 1, 2026
El defensor de 32 años firmó su contrato con el club y se sumó a la pretemporada del plantel.
¡Bienvenido al Corazón de la ciudad! ❤️🖤 pic.twitter.com/vm4HE4bmwK