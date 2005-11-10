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Giannetti torna a casa: l'ex Udinese lascia la Turchia e riparte dal Newell's in Argentina

Giannetti torna a casa: l'ex Udinese lascia la Turchia e riparte dal Newell's in Argentina TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
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Dimitri Conti
ieri alle 23:43Calcio estero

Ufficiale una nuova avventura nella carriera di Lautaro Giannetti, difensore centrale di 32 anni dal doppio passaporto argentino e italiano, che in Italia abbiamo visto all'opera con l'Udinese dal gennaio 2024 all'estate del 2025, quando ha lasciato la Serie A per iniziare l'avventura in Turchia con l'Antalyaspor.

Adesso il difensore centrale classe 1993 saluta anche la SuperLig e torna a casa, in Argentina. Ufficiale il trasferimento a titolo definitivo di Giannetti al Newell's Old Boys, iconica squadra della città di Rosario. L'ex Udinese, che si era appena svincolato dai turchi, ha firmato un contratto biennale - fino al 30 giugno del 2028 - con gli argentini in maglia rossonera, che hanno dato l'annuncio ufficiale tramite i loro canali di comunicazione.

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