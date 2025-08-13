Ufficiale
Udinese, finisce l'avventura italiana di Lautaro Giannetti. Passa all’Antalyaspor
Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Udinese ha comunicato la partenza di Lautaro Giannetti, difensore argentino, in direzione Turchia: "Udinese Calcio comunica di aver ceduto all’Antalyaspor, a titolo definitivo, il diritto alla prestazioni sportive di Lautaro Giannetti. A Lautaro il ringraziamento per la grande professionalità sempre dimostrata in questo anno e mezzo vissuto insieme. A lui un grande in bocca al lupo, non dimenticheremo le emozioni vissute insieme come il gol vittoria contro la Juventus a Torino".
