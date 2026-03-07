"Ho visto tanti giocatori 'da Real Madrid'". Arbeloa applaude i suoi dopo la vittoria col Celta Vigo

Una vittoria importantissima per il Real Madrid che, nonostante le tantissime assenze, ieri sera ha battuto 1-2 il Celta Vigo grazie al gol realizzato negli ultimi secondi di gara da Valverde, che tiene aperte le speranze di titolo tornando a -1 dal Barcellona, impegnato questa sera sul campo dell'Athletic Club. Una vittoria applaudita dal tecnico Alvaro Arbeloa, che ha parlato nel post partita: "I ragazzi hanno giocato per vincere, era questa la squadra che volevo. Questi tre punti ci danno fiducia in vista del match contro il Manchester City".

Dopo le ultime battute d'arresto, il Real Madrid non sembra avere alcuna intenzione di mollare il colpo in campionato: "C'è ancora molta strada a da fare e ogni partita sarà una battaglia perché tutte le squadre hanno qualcosa da giocarsi. Sono molto contento dell'atteggiamento avuto dai ragazzi, che hanno spinto per tutti e 90 i minuti. Questi sono quei momenti in cui si vedono i veri valori dei giocatori 'a Real Madrid'".

C'è anche spazio ad una piccola polemica per quelli che gli hanno chiesto il perché del cambio di Arda Guler, arrivato dopo poco più di un'ora di gioco: "Non so se ci sia stato mai un allenatore che ha dato a Guler così tanti minuti come sto facendo io. Sono molto contento di lui".