Ufficiale Alvaro Arbeloa riparte dalla Premier League: lo spagnolo è il nuovo tecnico del Fulham

Il Fulham ha ufficializzato la nomina di Alvaro Arbeloa come nuovo allenatore della prima squadra. L'ex difensore spagnolo ha firmato un contratto triennale che lo legherà al club londinese fino all'estate del 2029.

Dopo una brillante carriera da calciatore, impreziosita da numerosi trofei, Arbeloa ha intrapreso il percorso da tecnico all'interno del Real Madrid, guidando le formazioni giovanili prima di assumere la guida della prima squadra nella scorsa stagione. Ora arriva la prima esperienza in Premier League, con l'obiettivo di consolidare la crescita del Fulham. Nelle sue prime dichiarazioni da allenatore dei Cottagers, Arbeloa ha espresso entusiasmo per la nuova avventura: "È un grande onore iniziare questa nuova fase della mia carriera al Fulham, il club più antico di Londra. Sento una grande responsabilità e desidero ringraziare Shahid Khan e Tony Khan per la fiducia che hanno riposto in me. Non vedo l'ora di vivere l'atmosfera di Craven Cottage insieme ai nostri tifosi e di iniziare la preparazione con la squadra. Sono convinto che ci aspetti un percorso straordinario".

Grande soddisfazione anche nelle parole del proprietario Shahid Khan, che ha spiegato come Arbeloa abbia convinto la dirigenza durante i colloqui delle ultime settimane: "Alvaro è stato un candidato eccezionale fin dal primo incontro. La sua ambizione, l'esperienza maturata ai massimi livelli e la sua visione del calcio ci hanno fatto capire subito che fosse la scelta giusta. Crede nei giovani, vuole proporre un calcio offensivo e rappresenta il profilo ideale per guidare il Fulham nel presente e nel futuro".