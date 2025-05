Ufficiale Hoffenheim, blindato un altro giovane: firmato il rinnovo con Hennes Behrens

L'Hoffenheim ha prolungato il contratto in scadenza in estate del promettente talento Hennes Behrens. Il difensore ventenne ha firmato un nuovo accordo a lungo termine con il club del Kraichgau e dalla prossima stagione farà parte integrante della prima squadra, si legge sul sito ufficiale del club.

"Hennes è un giovane giocatore che è cresciuto in modo eccellente negli ultimi due anni", ha dichiarato Andreas Schicker, direttore sportivo dell'Hoffenheim. "Hennes non è stato solo una figura chiave e un titolare inamovibile nella vittoria del double Under 19 nel 2024, ma ha anche contribuito in modo significativo alla promozione della squadra Under 23 dalla Regionalliga alla Terza Lega. Questa enorme crescita è ancora una volta un meraviglioso esempio del tradizionale percorso dell'Hoffenheim dai giocatori dell'Academy ai professionisti. Siamo molto felici di aver legato a lungo termine all'Hoffenheim un altro grande talento come Hennes e non vediamo l'ora di accoglierlo in prima squadra a partire dall'estate".

Hennes Behrens è passato nel luglio 2020 dal settore giovanile del Darmstadt 98 all'Academy dell'Hoffenheim. Negli ultimi anni, il difensore ventenne ha collezionato 17 presenze con l'Under 17 in Bundesliga Süd/Südwest (1 gol / 4 assist) e 51 partite con l'Under 19 nella stessa lega (1 gol / 12 assist), oltre a sei presenze in UEFA Youth League (2 gol / 1 assist).