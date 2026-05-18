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Il ciclo è appena cominciato: Flick ha rinnovato con il Barcellona, contratto fino al 2028

Il ciclo è appena cominciato: Flick ha rinnovato con il Barcellona, contratto fino al 2028TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 14:55Calcio estero
Michele Pavese

Il Barcellona ha ufficializzato il rinnovo di Hansi Flick, confermando la volontà del club di proseguire il progetto tecnico iniziato dal tecnico tedesco. L’allenatore ha firmato un nuovo contratto valido fino al 30 giugno 2028, con opzione per un’ulteriore stagione.

La firma è arrivata poco fa negli uffici del club alla presenza di Rafa Yuste, del direttore sportivo Deco e degli altri membri della commissione sportiva blaugrana. Presente anche il presidente eletto Joan Laporta, ulteriore segnale della centralità che Flick avrà nel futuro del Barça. Il rinnovo rappresenta la naturale conseguenza del lavoro svolto dal tecnico tedesco nelle sue prime due stagioni in Catalogna. Dopo aver restituito entusiasmo e credibilità al club nel primo anno, Flick ha consolidato il progetto nella stagione successiva, riportando il Barcellona ai vertici del calcio spagnolo ed europeo.

I risultati parlano chiaro: in due stagioni il Barça ha conquistato cinque trofei su otto disponibili, vincendo due campionati, due Supercoppe di Spagna e una Coppa del Re. L’ultimo titolo della Liga è arrivato dopo il successo contro il Real Madrid nel Clásico, una vittoria considerata simbolica e decisiva nella stagione blaugrana. Ma l’impatto di Flick non si è limitato ai trofei. Il tecnico tedesco ha infatti puntato fortemente sulla filosofia storica del club, valorizzando il settore giovanile e concedendo spazio a numerosi talenti della Masia. Ben 13 giocatori cresciuti nel vivaio hanno esordito in prima squadra sotto la sua gestione, confermando la volontà del tecnico di costruire una squadra sostenibile e profondamente legata all’identità del Barcellona.

La combinazione tra giovani emergenti ed elementi più esperti è diventata uno dei marchi di fabbrica del nuovo Barça, capace di proporre un calcio offensivo e competitivo ad altissimo livello. Con il prolungamento del contratto, il club blaugrana blinda così uno degli allenatori più apprezzati del panorama europeo, convinto che Flick possa aprire un nuovo ciclo vincente al Camp Nou.

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