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Fine di un'era: Dani Carvajal lascia il Real Madrid dopo 24 anni e 27 trofei conquistati

Fine di un'era: Dani Carvajal lascia il Real Madrid dopo 24 anni e 27 trofei conquistatiTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
ieri alle 13:10Calcio estero
Michele Pavese

Anche l'ultimo rappresentante della generazione d'oro lascia il Real Madrid. Il club spagnolo ha annunciato ufficialmente la fine del rapporto con Dani Carvajal al termine della stagione, chiudendo così una delle storie più lunghe e rappresentative della sua storia recente.

Attraverso un comunicato, la società ha voluto rendere omaggio al proprio capitano, definendolo "una delle più grandi leggende del club e del calcio mondiale". Carvajal, cresciuto nella cantera madridista, ha infatti attraversato tutte le tappe nel settore giovanile prima di diventare un punto fermo della prima squadra.

Arrivato nel 2002, il terzino spagnolo ha trascorso 23 stagioni complessive al Real Madrid: 10 nelle giovanili e 13 in prima squadra. In questo periodo ha collezionato 450 presenze e 14 gol, conquistando un palmarès straordinario con 27 titoli, tra cui 6 Champions League, 6 Coppe del Mondo per club, 5 Supercoppe europee, 4 campionati di Liga, 2 Coppe del Re e 4 Supercoppe di Spagna. Il club ha sottolineato anche i riconoscimenti individuali ottenuti dal giocatore, inserito nel FIFPro World XI 2024 e nel miglior undici FIFA dello stesso anno, oltre al premio di miglior giocatore della finale di Champions League 2024, in cui ha anche segnato un gol decisivo. Con la nazionale spagnola ha invece disputato 51 partite, vincendo l’Europeo 2024 e la Nations League 2023.

Molto sentite anche le parole del presidente Florentino Pérez, che ha voluto celebrare la figura del capitano: "Dani Carvajal è una leggenda e un simbolo del Real Madrid e del nostro vivaio. Ha incarnato in modo esemplare i valori del club. Questa sarà sempre la sua casa". Il Real Madrid ha infine annunciato che il Santiago Bernabéu renderà omaggio al giocatore in occasione dell’ultima partita casalinga di campionato.

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