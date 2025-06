Ufficiale Newcastle, colpo in prospettiva: dal Malaga arriva il 18enne talento Antoñito Cordero

vedi letture

Il Newcastle United ha annunciato di aver ingaggiato il promettente esterno spagnolo Antonio José Cordero Campillo. Il giocatore sarà liberò il 1° luglio, dopo la scadenza del suo contratto con il Málaga. Ecco il comunicato ufficiale: "Il trasferimento è subordinato al completamento della procedura di registrazione presso la Premier League e la Football Association, nonché all'ottenimento del visto per il Regno Unito.

Il diciottenne, conosciuto come Antoñito, ha collezionato 60 presenze in tutte le competizioni con la maglia del Málaga di Sergio Pellicer, realizzando sette gol e nove assist. Si prevede che il nazionale spagnolo Under 19 partirà in prestito quest'estate, dopo aver completato il suo trasferimento al St. James' Park".

Cordero ha dichiarato: "È davvero un onore essere qui, un vero piacere. Sono una persona a cui piace puntare in alto. Perché non venire in uno dei posti migliori al mondo per farlo? È un grande passo, ed è uno dei motivi per cui sono qui. Sono felice e ho già una grande voglia di iniziare".

Il direttore sportivo del Newcastle United, Paul Mitchell, ha dichiarato: "Antonio è un talento entusiasmante. Siamo lieti di portarlo al Newcastle United, visto l'interesse suscitato in Spagna e in tutta Europa. Ha un grande potenziale e la prossima fase del suo sviluppo sarà quella in cui il club sceglierà un prestito che lo metterà alla prova e sfrutterà la sua esperienza".

Nato a Jerez de la Frontera, in Andalusia, Antonio ha militato in club come Cadice, Siviglia, Real Betis e Malaga, prima di firmare il suo primo contratto da professionista con quest'ultimo nel 2022. Il gol del pareggio all'ultimo minuto nella finale di ritorno dei play-off contro il Gimnàstic nel 2024 è stato il suo primo con la maglia del Malaga e assicurò la promozione in Segunda División.