Il Monaco cade in casa: 0-1 con il Paris. Il Marsiglia prova a impedire la fuga al PSG

Dopo il successo all'ultimo secondo del PSG contro il Nizza (a firma di Goncalo Ramos), il Monaco cade in casa contro il Paris FC e resta dunque a -4 dalla vetta. A decidere la sfida al Louis II è una rete di Simon al 53'. Di seguito tutti i risultati di giornata e la classifica aggiornata della Ligue 1 francese: ora in campo il Marsiglia di Roberto De Zerbi per impedire la fuga alla capolista.

Il programma dell'11^ giornata della Ligue 1

Sabato 1 novembre

PSG-Nizza 1-0

90+5' Goncalo Ramos

Monaco-Paris Fc 0-1

Auxerre-Marsiglia ore 21.05

Domenica 2 novembre

Rennes-Strasburgo ore 15

Tolosa-Le Havre 17.15

Lens-Lorient ore 17.15

Lilla-Angers ore 17.15

Nantes-Metz ore 17.15

Brest-Lione ore 20.45

CLASSIFICA

1. Paris Saint-Germain 24*

2. Monaco 20*

3. Marsiglia 19

4. Strasburgo 19

5. Lione 19

6. Lens 19

7. Lille 17

8. Nizza 17*

9. Tolosa 14

10. Rennes 12

11. Le Havre 12

12. Paris FC 11*

13. Angers 10

14. Brest 9

15. Nantes 10

16. Lorient 9

17. Auxerre 7

18. Metz 5

*una partita in più

Classifica marcatori

1. Panichelli 9 gol

2. Greenwood 7 gol

3. Diop 6 gol

4. Ansu Fati, Lepaul e Kebbal 5 gol

5. Del Castillo 4 gol, Haraldsson 4 gol, Igamane 4 gol, Barcola 4 gol, Magri 4 gol

6. Soumare 3 gol, Aubameyang 3 gol, Sinayoko 3 gol, Sulc 3 gol, Edouard 3 gol, Gboho 3 gol, Ndiaye 3 gol, J.Neves 3 gol, Pagis 3 gol, Tosin 3 gol