Il primo gol con l'Elche di Tete Morente è pesantissimo: l'ex Lecce regala i 3 punti col Maiorca

Una vittoria in rimonta che vale doppio. L'Elche batte 2-1 il Maiorca al termine di una partita tesa e intensa, decisa nella ripresa: vantaggio ospite al 58' con Torre, poi reazione dei padroni di casa, che prima pareggiano con Rafa Mir e poi trovano il gol decisivo con Tete Morente. Per l'ex Lecce è il primo gol in Liga, una rete pesantissima, che permette alla sua squadra di raccogliere tre punti d'oro in chiave salvezza e di superare l'Alaves e proprio il Maiorca.

Venerdì 20 marzo

Villarreal - Real Sociedad 3-1

Sabato 21 marzo

Elche - Maiorca 2-1

Espanyol - Getafe

Levante - Real Oviedo

Osasuna - Girona

Siviglia - Valencia

Domenica 22 marzo

Barcellona - Rayo Vallecano

Celta Vigo - Alaves

Athletic Club - Betis

Real Madrid - Atletico Madrid

La classifica aggiornata nella Liga spagnola.

Barcellona 70

Real Madrid 66

Villarreal 58 *

Atlético Madrid 57

Real Betis 44

Celta Vigo 41

Real Sociedad 38 *

Espanyol 37

Getafe 35

Athletic Bilbao 35

Osasuna 34

Girona 34

Valencia 32

Rayo Vallecano 32

Siviglia 31

Elche 29 *

Maiorca 28 *

Alavés 28

Levante 23

Real Oviedo 21

*una gara giocata in più