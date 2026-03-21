Il primo gol con l'Elche di Tete Morente è pesantissimo: l'ex Lecce regala i 3 punti col Maiorca
Una vittoria in rimonta che vale doppio. L'Elche batte 2-1 il Maiorca al termine di una partita tesa e intensa, decisa nella ripresa: vantaggio ospite al 58' con Torre, poi reazione dei padroni di casa, che prima pareggiano con Rafa Mir e poi trovano il gol decisivo con Tete Morente. Per l'ex Lecce è il primo gol in Liga, una rete pesantissima, che permette alla sua squadra di raccogliere tre punti d'oro in chiave salvezza e di superare l'Alaves e proprio il Maiorca.
Venerdì 20 marzo
Villarreal - Real Sociedad 3-1
Sabato 21 marzo
Elche - Maiorca 2-1
Espanyol - Getafe
Levante - Real Oviedo
Osasuna - Girona
Siviglia - Valencia
Domenica 22 marzo
Barcellona - Rayo Vallecano
Celta Vigo - Alaves
Athletic Club - Betis
Real Madrid - Atletico Madrid
La classifica aggiornata nella Liga spagnola.
Barcellona 70
Real Madrid 66
Villarreal 58 *
Atlético Madrid 57
Real Betis 44
Celta Vigo 41
Real Sociedad 38 *
Espanyol 37
Getafe 35
Athletic Bilbao 35
Osasuna 34
Girona 34
Valencia 32
Rayo Vallecano 32
Siviglia 31
Elche 29 *
Maiorca 28 *
Alavés 28
Levante 23
Real Oviedo 21
*una gara giocata in più