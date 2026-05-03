LaLiga, il Celta Vigo batte l'Elche e ora sogna la Champions: pressione sul Betis
Il Celta Vigo rilancia le proprie ambizioni europee con una vittoria convincente che riaccende il sogno Champions. La squadra guidata da Giráldez torna al successo dopo un lungo digiuno in Liga, imponendosi con autorità su un Elche apparso in difficoltà fin dalle prime battute. A indirizzare il match è un errore clamoroso della difesa ospite: un passaggio sbagliato di Affengruber spalanca la strada a Javi Rueda, bravo a servire Hugo Álvarez per il vantaggio. Un episodio che destabilizza l’Elche, incapace di reagire con lucidità. Il Celta prende così il controllo della gara e sfiora il raddoppio con un gran tiro da fuori di Iago Aspas.
Nella ripresa il copione non cambia: i padroni di casa gestiscono, mentre gli ospiti faticano a costruire occasioni pericolose. Solo nel finale arriva un sussulto, con il rigore trasformato da André Silva dopo un fallo di Manu Fernández. Un lampo isolato, perché poco dopo Borja Iglesias chiude i conti, finalizzando un’azione impreziosita da un colpo di tacco di Swedberg.
Tre punti pesanti per il Celta, che continua a credere in un piazzamento europeo di prestigio e mette pressione al Real Betis, mentre per l’Elche resta l’urgenza di allontanarsi dalla zona retrocessione.
Il programma completo
Girona - Maiorca 0-1
Villarreal - Levante 5-1
Valencia - Atlético Madrid 0-2
Alavés - Athletic Bilbao 2-4
Osasuna - Barcellona 1-2
Celta Vigo - Elche 3-1
Getafe - Rayo Vallecano
Betis - Oviedo
Espanyol - Real Madrid
Siviglia - Real Sociedad
La classifica de LaLiga
Barcellona 88 punti (34 partite giocate)
Real Madrid 74 (33)
Villarreal 68 (34)
Atl. Madrid 63 (34)
Betis 50 (33)
Celta Vigo 47 (34)
Getafe 44 (33)
Ath. Bilbao 44 (34)
Real Sociedad 43 (33)
Osasuna 42 (34)
Valencia 42 (34)
Vallecano 39 (33)
Espanyol 39 (33)
Elche 38 (34)
Maiorca 38 (34)
Girona 38 (34)
Alaves 36 (34)
Siviglia 34 (33)
Levante 33 (34)
Oviedo 28 (33)