Ufficiale Ishak Belfodil ha trovato squadra: l'ex attaccante di Parma e Inter giocherà in Serbia

Nuova avventura per Ishak Belfodil. L'attaccante giramondo, dopo la risoluzione a luglio con il Sabah (Azerbaigian) trova una nuova squadra: è l'IMT Belgrado, club di prima divisione serba, che lo ha accolto nelle scorse ore.

Belfodil, algerino classe 1992, è cresciuto nel settore giovanile del Clermont e si trasferì a Lione a 17 anni. Nel 2012 lasciò la Francia per l'Italia, dove ha vestito le maglie di Bologna, Inter, Parma e Livorno. Per lui esperienze anche in Germania, Belgio, Emirati Arabi Uniti e Qatar.