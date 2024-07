Ufficiale Belfodil torna sul mercato dei parametri zero. L'ex Parma e Inter ha risolto col Sabah

Ishak Belfodil ha risolto anzitempo il proprio contratto col Sabah Futbol Klubu. L'attaccante 32enne - riportano i canali ufficiali del suo ormai ex club - ha trovato un accordo con la società di Baku per tornare sul mercato dei parametri zero. Questo è avvenuto dopo una stagione modesta da parte dell'ex Parma e Inter, che in 21 partite del campionato azero ha segnato appena 5 reti.

Il futuro di Belfodil potrebbe essere adesso in Algeria, esattamente il Paese che il franco-algerino ha scelto di rappresentare in Nazionale dopo un lungo trascorso nelle giovanili della Francia.