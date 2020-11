Krasnodar ko, il tecnico Musaev: “Dobbiamo solo prendercela con noi stessi, serve più continuità”

Grande rammarico in casa Krasnodar dopo la partita persa sul filo di lana contro il Siviglia. “Dobbiamo solo rimproverare noi stessi se usciamo sconfitti da questa gara- ha detto in conferenza stampa l’allenatore dei russi Murad Musaev-. Questo perchè siamo stati molto bravi a rimettere la partita sui binari della parità. Siamo stati bravi, abbiamo fornito una buona prestazione, però purtroppo solamente in alcune fasi del match. Peccato perchè la nostra prestazione è stata troppo discontinua durante il match e questo l’abbiamo pagato a caro prezzo con il gol di El Haddadi all’ultimo respiro. Dovevamo ovviamente giocare tutta la partita, invece ci siamo illusi che durante i minuti di recupero non potesse succedere niente: la cosa è inaccettabile e l’ho detto ai miei ragazzi”.