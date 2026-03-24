L'addio di Salah al Liverpool: "Passione, storia e spirito che non si può spiegare"

Mohamed Salah lascerà il Liverpool a fine stagione. Lo ha annunciato lo stesso attaccante egiziano in un emozionante video pubblicato sui social poco fa. Dopo nove anni, finisce dunque una delle storie d'amore più belle del XXI secolo: "Ciao a tutti. Purtroppo è arrivato il momento. Questa è la prima parte del mio addio. Lascerò il Liverpool alla fine della stagione", ha esordito Salah, visibilmente emozionato.

Il campione ha poi raccontato quanto profondamente il club, la città e i suoi tifosi abbiano segnato la sua vita: "Non avrei mai immaginato quanto questo club, questa città, queste persone, sarebbero diventati parte della mia vita. Liverpool non è solo una squadra di calcio. È una passione, una storia, uno spirito che non posso spiegare a chi non fa parte di questo club".

Queste parole riassumono l’intensità del legame di Salah con Anfield: un'esperienza ricca di record, trofei e momenti memorabili, che lo ha consacrato come uno dei più grandi giocatori della storia della Premier League, oltre che dei Reds. L’annuncio segna la chiusura di un capitolo straordinario, ma il suo lascito resterà indelebile nel cuore dei tifosi.