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L'Arsenal ora trema: Zubimendi lascia la Spagna per un infortunio al ginocchio

L'Arsenal ora trema: Zubimendi lascia la Spagna per un infortunio al ginocchioTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 18:11Calcio estero
Yvonne Alessandro

Brutte notizie per Martin Zubimendi e per la Spagna. Il centrocampista di 27 anni ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un problema al ginocchio destro e non sarà disponibile per la sfida che la squadra di Luis de la Fuente disputerà martedì (ore 21:00) contro l'Egitto a Barcellona. "Per non correre alcun rischio e preservare la salute del giocatore, si procede alla sua sconvocazione. I servizi medici dell'Arsenal FC sono informati di tutto il processo", si legge nel comunicato ufficiale emesso dalla Federcalcio spagnola.

Zubimendi, che non ha giocato titolare venerdì scorso nel match contro la Serbia - entrando al posto di Rodri al minuto 77 - aveva buone possibilità di giocare dall'inizio nell'amichevole contro l'Egitto. Invece ha levato le tende dalla Nazionale spagnola e ha fatto ritorno a Londra, dall'Arsenal, per valutare le conseguenze dell'infortunio subito.

Ora però i Gunners tremano. Mikel Arteta e i suoi ragazzi sono ancora in corsa su tre fronti, tra FA Cup, Champions League e Premier League, dopo aver perso la finale di Carabao Cup contro il Manchester City. Nonché il primo possibile trofeo della stagione. E gli occhi cascano sul 19 aprile, data che segnala il big match per il titolo di campionato inglese in casa della banda di Guardiola. Gli interrogativi emergono, mentre resta da capire l'entità del guaio fisico al ginocchio riportato da Zubimendi.

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