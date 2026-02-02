Martin Zubimendi, chiesto da Arteta. Dopo che la Sociedad aveva rifiutato City e Liverpool

Sessanta milioni di euro di clausola risolutoria e non scendere. La Real Sociedad, nell'estate del 2024, era riuscita a blindare uno dei giocatori più importanti della propria squadra. Martin Zubimendi era prima nel mirino del Liverpool, poi del Manchester City. Alla fine l'ha spuntata l'Arsenal a febbraio, prenotandolo già per l'estate successiva grazie a Mikel Arteta.

Così nel giorno della sua presentazione lo stesso Zubimendi ha parlato così del suo tecnico. "Non so cosa vedesse in me, ma io lo vedevo come uno dei migliori allenatori d'Europa. Alla fine, quando ho lasciato la Real Sociedad, volevo un allenatore di qualità. Credo di averlo trovato. Nei pochi giorni che sono qui, ho visto quanto sia meticoloso in ogni aspetto del gioco, quindi penso che sia lui quello giusto. Penso che proverò a fare cose che non ho mai fatto prima. Giocando in quella posizione, cercherò di trovare equilibrio e di fornire quella via di passaggio per cui sono famoso. Oltre a questo sono sicuro che mi chiederà di fare cose nuove".

Finora è stato un grande acquisto, perché l'Arsenal è primo in Premier anche grazie alla sua capacità di equilibratore. Oltre a vincere tutte le prime otto in Champions League, arrivando al primo posto. Oggi Martin Zubimendi compie 27 anni.