Zubimendi: "Io al Real Madrid? Ma no, hanno già i calciatori giusti per fare bene"

Il Real Madrid è al centro di continue indiscrezioni su una possibile rifondazione della rosa, tra partenze e nuovi innesti. In questo contesto, ogni giorno emergono nomi accostati ai blancos, e tra quelli più ricorrenti figura quello di un giocatore dell’Arsenal: Martín Zubimendi, nazionale spagnolo, tra i migliori centrocampisti degli ultimi anni.

Il tema è stato affrontato apertamente nel corso della trasmissione radiofonica El Larguero, quando il conduttore Manu Carreño ha stuzzicato il centrocampista sul suo presunto futuro a Madrid: “Si è parlato molto di te ultimamente, sai? Molti sentono la tua mancanza e pensano che il Real Madrid abbia bisogno di un giocatore come Zubimendi. Ecco perché il tuo nome esce qui su ‘El Larguero’ ogni tre giorni”, ha detto sorridendo.

La replica del diretto interessato è stata netta e senza aperture: “Non credo. La verità è che il Real Madrid ha giocatori più che sufficienti per fare bene, quindi no, assolutamente no”. Parole che raffreddano, almeno per ora, le ipotesi di un trasferimento al Santiago Bernabéu.