Ufficiale L'ex vice di Klopp e il mago dei piazzati del Liverpool: Guardiola ha 2 nuovi assistenti

Lo staff tecnico del Manchester City comincia a prendere forma. Dopo gli addii Juanma Lillo, Carlos Vicens e Inigo Dominguez, Pep Guardiola era praticamente rimasto senza assistenti ma il club ha posto subito rimedio: "Pepijn Lijnders è stato nominato allenatore in seconda, mentre James French assumerà il ruolo di allenatore dei calci piazzati", si legge nel comunicato.

"Lijnders arriva all'Etihad forte di una vasta esperienza come allenatore di alto livello, maturata sia in Premier League che in altri Paesi. Il 42enne olandese ha intrapreso la carriera di allenatore nel 2002, lavorando inizialmente nel settore giovanile del PSV Eindhoven, per poi assumere un ruolo simile nell'FC Porto in Portogallo. Lijnders si è poi trasferito in Inghilterra, unendosi al Liverpool nel 2014, inizialmente come parte dello staff tecnico di Brendan Rodgers, per poi lavorare sotto la guida di Jurgen Klopp dopo la nomina del tedesco ad allenatore di Anfield nel 2015. Dopo un periodo lontano da Anfield in qualità di allenatore della squadra olandese del NEC all'inizio del 2018, Lijnders è tornato nel Merseyside nell'estate dello stesso anno.

Lijnders ha lasciato i Reds insieme a Klopp nell'estate del 2024 e in seguito ha assunto la carica di allenatore del RB Salisburgo, rimanendo per sei mesi alla guida della squadra austriaca.

French lascia il Liverpool, dove ha ricoperto il ruolo chiave di allenatore dei calci piazzati, forte anche della sua vasta esperienza in Premier League. Dopo aver iniziato la sua carriera nello Swansea e poi nel Galles, French è entrato a far parte dello staff tecnico del Liverpool nel 2012. Ha trascorso più di un decennio ad Anfield, lavorando come analista della prima squadra avversaria del club del Merseyside".