Liverpool-PSG 0-0, un infortunio a testa: dopo Ekitike si ferma anche Nuno Mendes
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Problemi anche per Luis Enrique, che deve rinunciare a Nuno Mendes. Il terzino portoghese si ferma per un guaio muscolare al 38' e chiede il cambio: al suo posto entra Lucas Hernandez. Un infortunio a testa, ma Liverpool e Paris Saint-Germain sono ancora bloccati sullo 0-0 nel punteggio.
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