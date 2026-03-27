Marocco-Ecuador, le formazioni ufficiali: El Aynaoui fisso dal 1', Estupinan bocciato
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Marocco-Ecuador, amichevole in programma al Metropolitano di Madrid. Da segnalare la presenza del romanista El Aynaoui dal primo minuto, con l'ex Hakimi da capitano e terzino destro titolare. Fuori Salah-Eddine, in prestito dalla Roma.
Nell'Ecuador non trova spazio da titolare Estupinan (Milan), che dovrà attendere una chance dalla panchina, mentre in attacco spicca Yeboah del Venezia con Plata e Valencia centravanti di sfondamento.
Marocco: Bonou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, Hrimat, Ezzalzouli; Saibari.
A disposizione: Adli, Al Harrar, Baouf, Benabid, El Kaabi, El Karaouani, El Khannouss, El Mourabet, El Ouahdi, Halhal, Rahimi, Salah-Eddine, Talbi, Targhalline, Yassine.
Allenatore: Ouahbi.
Ecuador: Galindez; Ordonez, Hincapie, Pacho; Franco, M.Caicedo, Vite, Minda; Yeboah, Plata; Valencia.
A disposizione: Alcivar, J.Caicedo, Estupinan, Arevalo, Medina, Mercado, Paez, Porozo, Preciado, Ramirez Leon, M. Ramirez, Rodriguez, Torres, A. Valencia, G. Valle.
Allenatore: Beccacece.