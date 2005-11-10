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Il Marsiglia chiude due colpi di prospettiva: arrivano i 2008 Lung e Malanda

Il Marsiglia chiude due colpi di prospettiva: arrivano i 2008 Lung e Malanda TUTTOmercatoWEB
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Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 17:13Calcio estero

L'Olympique Marsiglia continua a investire sui giovani e guarda al futuro con due nuovi innesti destinati inizialmente alla squadra riserve. Il club francese ha infatti ufficializzato gli arrivi di Sacha Lung e Jephthe Malanda, entrambi classe 2008 e considerati profili di grande prospettiva.

Il primo è un difensore centrale di 18 anni, nazionale francese Under 18, che ha firmato un contratto fino al 2029. Cresciuto nel settore giovanile dello Strasburgo, dove era approdato nel 2015, Lung ha completato tutto il percorso di formazione nel club alsaziano prima di decidere di non accettare la proposta di contratto per proseguire la propria carriera a Marsiglia.

Contestualmente il club ha annunciato anche l'ingaggio dell'attaccante Jephthe Malanda. Nato a Évry-Courcouronnes, il giovane centravanti arriva dal Lille, società nella quale ha militato nelle formazioni Under 17, Under 19 e National 3. Per lui è stato sottoscritto un accordo triennale.

Attraverso una nota ufficiale, l'OM ha sottolineato come entrambi i calciatori andranno a rinforzare la formazione riserve, confermando la volontà di continuare a costruire un serbatoio di talenti per il futuro. In attesa delle operazioni che riguarderanno la prima squadra, il club marsigliese mette dunque le basi per la crescita delle proprie selezioni giovanili.

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