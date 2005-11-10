Ufficiale A soli 30 anni, Schick dice basta alla nazionale della Cechia: "Idea che ho coltivato a lungo"

Patrik Schick lascia la nazionale della Cechia. Lo annuncia lo stesso giocatore con un post sul proprio profilo Instagram:

"Oggi si conclude il mio capitolo in nazionale. Questa decisione non è impulsiva e non è arrivata dall'oggi al domani. È un'idea che ho coltivato a lungo e su cui ho riflettuto a lungo.

È stato un percorso ricco di emozioni, gioie, delusioni, vittorie e momenti difficili. Ho sempre cercato di dare il massimo per la nazionale e di rappresentare al meglio il nostro Paese.

Me ne vado orgoglioso di ciò che ho raggiunto con la maglia della nazionale. Ma allo stesso tempo con la consapevolezza che il calcio ceco ha MOLTO di più da offrire di quanto abbia dimostrato negli ultimi anni. Dobbiamo affrontare la realtà e cambiare alcune cose che non hanno funzionato a lungo termine.

Non lo dico per rabbia o delusione. Lo dico perché ho a cuore il calcio ceco.

Grazie a tutti i tifosi, i compagni di squadra e le persone che mi hanno sostenuto in questo percorso. È stato un onore indossare la maglia della Repubblica Ceca".

30 anni, Schick chiude la sua avventura con la sua selezione dopo 10 anni, 56 presenze e 26 reti. Il suo esordio nel maggio 2016 in amichevole contro Malta, dove ha trovato anche il suo primo gol. Ha partecipato a Euro 2020 di cui è stato capocannoniere, oltre che a Euro 2024 e a questi ultimi Mondiali, terminati con un deludente ultimo posto nel girone. Schick può ora concentrarsi solo sul suo club, ossia il Bayer Leverkusen col quale ha un contratto fino al 2030.