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Il capocannoniere dell'ultima Ligue 1 ha firmato: ecco il rinnovo di Lepaul col Rennes
Il Rennes rende noto di aver trovato l'accordo per il rinnovo di Estéban Lepaul. 26 anni, l'attaccante, capocannoniere dell'ultima Ligue 1 con 21 reti, si è legato ai bretoni fino al 2030. Lepaul si è trasferito al Rennes lo scorso agosto, acquistato dal Rennes per 13.5 milioni.
Buteur inné, Estéban Lepaul a marqué la saison de Ligue 1 de son empreinte, sacré 𝘛𝘰𝘱 𝘚𝘤𝘰𝘳𝘦𝘳 avec 21 réalisations au compteur 🌪️— Stade Rennais F.C. (@staderennais) June 25, 2026
✍️ L’attaquant prolonge jusqu’en 2030, porté par la volonté de poursuivre sur sa spectaculaire lancée. En Rouge et Noir. pic.twitter.com/KEiuIVfTmm
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