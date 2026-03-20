Michel si candida per il post-Guardiola: "Posso allenare qualsiasi squadra, sono pronto"

L'avventura di Pep Guardiola sulla panchina del Manchester City potrebbe essere davanti a un bivio decisivo. A poco più di otto giornate dalla fine della Premier League, i Citizens sono distanti nove punti dalla vetta, occupata dall’Arsenal, ma restano in corsa perché hanno disputato una partita in meno e c'è ancora lo scontro diretto da giocare. La recente eliminazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid ha ulteriormente complicato il quadro, rendendo la finale di FA Cup (proprio contro l’Arsenal) un appuntamento cruciale per il futuro del tecnico catalano, che a maggio festeggerà i dieci anni alla guida del club.

In attesa di capire se Guardiola chiuderà il ciclo o proseguirà, un candidato alla successione si è già fatto avanti: Michel, allenatore del Girona - club che fa parte dello stesso gruppo che controlla il Manchester City - dal 2021. Il giovane tecnico ha portato il club spagnolo in Champions League due stagioni fa e si dice pronto a fare il salto verso un club di élite. "Mi sento pronto, anche se non so se i dirigenti la vedono allo stesso modo - ha dichiarato al podcast La Otra Grada -. Posso allenare qualsiasi squadra perché il mio approccio è umano, basato sulla cultura sportiva, sul gioco di qualità e sull’ottenimento di risultati".

Il 50enne catalano sta persino studiando inglese per prepararsi al meglio a un’eventuale chiamata. "Non ho una bacchetta magica per gestire gli ego, ma so adattarmi e desidero vivere quest’esperienza", ha aggiunto, sottolineando come la sua filosofia sia stata rispettata a Girona anche nei momenti più difficili. Michel ha inoltre espresso grande riconoscenza per Guardiola, ricordando come il tecnico abbia sostenuto il prestito di giovani talenti come Echeverri e Vitor Reis: "Mi disse che sarebbe stato meglio venire a Girona anziché al Bayer. Il messaggio è arrivato".