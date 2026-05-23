Ufficiale Si ritira Josuha Guilavogui: "Non piangiamo perché è finita, sorridiamo perché è accaduto"

Si chiude la carriera di Josuha Guilavogui. L’ex centrocampista della nazionale francese - sette presenze all’attivo con Les Bleus - ha annunciato il ritiro dal calcio professionistico all’età di 35 anni attraverso un lungo e toccante messaggio pubblicato sui social.

Cresciuto nel vivaio del Saint-Étienne, Guilavogui si era imposto nel calcio francese fino a conquistare la Coupe de la Ligue nel 2013. Successivamente aveva intrapreso un percorso internazionale che lo aveva portato a vestire la maglia dell’Atlético Madrid, con cui aveva vinto la Liga nella stagione 2013-14. Nel corso della sua carriera ha poi giocato anche per Wolfsburg, Bordeaux, Magonza e Leeds.

Nel messaggio d’addio, il francese ha voluto ringraziare il calcio per tutto ciò che gli ha regalato durante il suo percorso: "Caro calcio, chiedi tanto ma restituisci ancora di più. Mi hai dato la possibilità di realizzare il sogno di mio padre, che poi è diventato anche il mio e quello di milioni di bambini in tutto il mondo. Guardandomi indietro, mi rendo conto dei momenti indimenticabili che mi hai regalato. Avrei voluto chiederti ancora di più, ma so anche che avrei potuto ricevere molto meno. Tu probabilmente mi dimenticherai, come hai fatto con altri giocatori più grandi di me, ma io non ti dimenticherò mai. È arrivato il momento di scrivere la frase che tutti i calciatori prima o poi devono pronunciare: appendo gli scarpini al chiodo. La pagina si gira, ma il libro resta aperto. Non piangiamo perché è finita, sorridiamo perché è accaduta. Grazie calcio".