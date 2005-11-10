Ufficiale Nagelsmann, ufficiale l'addio: la Germania anticipa la disponibilità di Klopp come nuovo ct

Su proposta del presidente della DFB Bernd Neuendorf, è ufficiale l'immediata risoluzione del contratto con il commissario tecnico Julian Nagelsmann. L'annuncio arriva direttamente dalla Federcalcio tedesca, in seguito all'addio richiesto dell'allenatore 38enne per la cocente uscita dai Mondiali contro il Paraguay ai calci di rigore. "Questa richiesta è stata ora accolta dai rappresentanti dei soci e dal consiglio di sorveglianza", l'aggiunta della Nazionale. Un allontanamento dopo 37 partite alla guida della Mannschaft a quasi due anni di distanza dal suo arrivo.

Bernd Neuendorf, numero uno della Federazione di calcio tedesca, ha dichiarato: "La Federcalcio tedesca ringrazia espressamente Julian Nagelsmann per il lavoro svolto a partire da settembre 2023. Si è distinto per un livello elevato di dedizione e per una straordinaria ambizione. Inoltre, Julian Nagelsmann è una persona estremamente responsabile e sincera, che tutti noi stimiamo".

Ma non si chiude qui la nota ufficiale della DFB. Infatti, in merito al ruolo di commissario tecnico vacante, i vertici della Federazione cercheranno ora il colloquio con Jurgen Klopp, il quale ha già manifestato la propria disponibilità di massima ad assumere l'incarico", si legge.