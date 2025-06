Ufficiale Nathaniel Phillips saluta definitivamente il Liverpool: ha firmato con il WBA

vedi letture

Nathaniel Phillips lascia il Liverpool a titolo definitivo e si trasferisce al West Bromwich Albion. Il 28enne lascia i Reds dopo nove anni e giocherà in Championship nella prossima stagione.

Ecco il comunicato: "Phillips è arrivato all'Academy del club nel 2016 e ha poi collezionato 29 presenze da senior. Il suo debutto è avvenuto nel gennaio 2020, quando è tornato temporaneamente da un periodo di prestito allo Stoccarda per vincere la FA Cup contro l'Everton. Il difensore centrale è stato quindi estremamente importante in quanto ha giocato 20 volte nella stagione successiva e ha aiutato il Liverpool di Jürgen Klopp, colpito dagli infortuni, a conquistare il terzo posto e la qualificazione alla Champions League.

Phillips è stato votato come Standard Chartered Player of the Month della squadra dai tifosi a marzo e ha segnato il suo unico gol con il club in trasferta contro il Burnley. È passato al Bournemouth in prestito nell'inverno del 2021-22 per contribuire alla promozione in Premier League delle Cherries. Sono seguiti altri prestiti temporanei al Celtic, al Cardiff City e, più recentemente, al Derby County. Ora che Nat inizia un nuovo capitolo della sua carriera, tutti in LFC lo ringraziano per il suo impegno e gli augurano il meglio per il futuro".