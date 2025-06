Ufficiale Pablo Ibáñez è il primo rinforzo del nuovo Alavés: contratto fino al 2030

vedi letture

Il Deportivo Alavés apre ufficialmente la sua campagna acquisti 2025/26 con l’arrivo di Pablo Ibáñez, centrocampista navarro classe 1998 che ha firmato un contratto quinquennale, fino al 2030. Il giocatore approda a Vitoria da svincolato dopo aver concluso la sua esperienza con l’Osasuna, dove ha militato nelle ultime cinque stagioni.

Nato a Pamplona il 20 settembre 1998, Ibáñez è cresciuto calcisticamente nelle giovanili navarresi, per poi approdare nel 2020 al settore giovanile dell’Osasuna. Dopo due anni nel filial, con cui ha ottenuto la promozione in Primera RFEF, ha debuttato in prima squadra nella stagione 2022-23. Con i “rojillos” ha totalizzato 100 presenze ufficiali, di cui 86 in Liga, realizzando 3 reti e 4 assist, tra cui il gol decisivo che valse l’accesso alla finale della Coppa del Re 2022/23.

Giocatore dinamico, ordinato e con spiccato senso tattico, Ibáñez si distingue per la capacità di legare i reparti e per gli inserimenti offensivi. È un centrocampista moderno, capace di dare equilibrio ma anche di farsi trovare in area avversaria.