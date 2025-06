Ufficiale Yoram Zague lascia il PSG: va al Copenhagen in prestito con diritto di riscatto

Il giovane terzino Yoram Zague, prodotto del vivaio del Paris Saint-Germain, si trasferisce ufficialmente al Copenhagen con la formula del prestito e opzione di acquisto. Un nuovo passo importante nella carriera del classe 2005, che continua a crescere dopo anni di formazione ai massimi livelli.

Zague ha mosso i primi passi nel calcio francese con il Bagnolet e il Paris FC, prima di entrare nel settore giovanile del PSG a soli 13 anni. Con la maglia dei parigini ha scalato tutte le categorie, imponendosi come uno dei talenti più promettenti della sua generazione. Nella stagione 2022/2023 ha totalizzato 18 presenze nel campionato U19 nazionale, 7 in UEFA Youth League e 2 in Coupe Gambardella, con uno straordinario bottino di 5 gol e 11 assist da difensore.

Nel 2023/2024 è stato protagonista della vittoria del titolo nazionale U19 con il PSG, al fianco di compagni come Senny Mayulu e Ibrahim Mbaye. Le sue prestazioni gli sono valse la promozione in prima squadra, dove ha debuttato ufficialmente il 6 aprile 2024 contro il Clermont in Ligue 1. A 19 anni, Zague ha già nel palmarès due Ligue 1, due Coppe di Francia e un Trophée des Champions, oltre a diverse convocazioni con le nazionali giovanili francesi (U17, U18 e U19).