Neuer a scadenza: "Ritirarmi? Presto per dirlo". Kompany: "Niente pressioni"

Il portiere del Bayern Monaco, Manuel Neuer, non svela i propri piani per il futuro. Fra voci di ritiro dal calcio e un contratto in scadenza a giugno, quando avrà 40 anni, l'ex Campione del Mondo (nel 2014), ha parlato del tema nella conferenza stampa che precede la sfida dei bavaresi contro il Paris Saint-Germain, nella quarta giornata di Champions League.

Queste le sue parole in conferenza, al fianco del tecnico Vincent Kompany: "Sono completamente rilassato. Mi sto prendendo il mio tempo durante l'inverno. E poi possiamo sempre parlarne. Molti fattori entrano in gioco. È una questione di salute, forma fisica e motivazione. Ma anche di cosa succederà al club la prossima stagione. Non posso rispondere io stesso perché è ancora troppo presto".

L'allenatore Vincent Kompany è d'accordo con il suo giocatore e ha fatto capire di non vuole forzare una decisione affrettata: "Non c'è assolutamente bisogno di pressioni. L'importante è che si diverta e continui a giocare come sta facendo ora. E prima o poi, arriverà il momento in cui se ne discuterà. Ma ora, a novembre, non è un problema".

Matthaus prevede: "Neuer non si ritirerà"

Nel frattempo, l'ex centrocampista dell'Inter, Lothar Matthäus, parlando a Sky Sport si è detto convinto che il portiere non appenderà i guanti al chiodo la prossima estate: "Neuer continuerà sicuramente a giocare per il Bayern Monaco la prossima stagione. Ne sono abbastanza sicuro. La sua famiglia è qui, ha costruito la sua casa qui. Si sente a casa qui. Dal punto di vista sportivo, credo fermamente [in un prolungamento]. Sono convinto che Neuer sarà ancora il portiere numero uno del Bayern anche nella stagione 2026/27", ha dichiarato il recordman della nazionale tedesca a Sky Sport.