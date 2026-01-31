Pari Marsiglia, De Zerbi carico: "Possiamo giocare col Rennes anche tra 10 minuti"

Momento complicato per il Marsiglia che, dopo essere uscito malamente dalla Champions League, oggi in Ligue 1 non va oltre il 2-2 contro il Paris FC subendo 2 reti nel finale. Una situazione che comunque non abbatte il tecnico Roberto De Zerbi, che ha parlato nel post partita come riportato da RMC Sport: "Non preoccupatevi per me, sono sempre pronto a scendere in campo: che sia domani o oggi. Sono partito dal basso, ho imparato le basi: ci sono abituato, so come gestire la situazione. Mi frustra perché so che possiamo fare di meglio. Sono frustrato perché sono l'allenatore, ma potremmo giocare la partita contro il Rennes tra 10 minuti: sarò pronto".

Il riferimento è al match di martedì, valido per gli ottavi di Coppa di Francia. Settimana poi chiusa da una sfida ancora più impegnativa, in programma in campionato contro il PSG. De Zerbi prosegue nelle sue dichiarazioni: "Non vi dico necessariamente tutto quello che penso. Non per mancanza di rispetto, ma perché la sala stampa non è il posto giusto. Dico le cose come stanno nello spogliatoio, nella sala riunioni. Dobbiamo essere coinvolti: dobbiamo avere voglia, impegno, dobbiamo dare tutto. Dopo il primo gol, sentire tutto lo stadio cantare mi ha fatto venire la pelle d'oca. Avere uno stadio a Parigi che supporta l'OM dimostra che il Marsiglia è il club più importante di Francia".