Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pari Marsiglia, De Zerbi carico: "Possiamo giocare col Rennes anche tra 10 minuti"

Pari Marsiglia, De Zerbi carico: "Possiamo giocare col Rennes anche tra 10 minuti"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 21:41Calcio estero
Paolo Lora Lamia

Momento complicato per il Marsiglia che, dopo essere uscito malamente dalla Champions League, oggi in Ligue 1 non va oltre il 2-2 contro il Paris FC subendo 2 reti nel finale. Una situazione che comunque non abbatte il tecnico Roberto De Zerbi, che ha parlato nel post partita come riportato da RMC Sport: "Non preoccupatevi per me, sono sempre pronto a scendere in campo: che sia domani o oggi. Sono partito dal basso, ho imparato le basi: ci sono abituato, so come gestire la situazione. Mi frustra perché so che possiamo fare di meglio. Sono frustrato perché sono l'allenatore, ma potremmo giocare la partita contro il Rennes tra 10 minuti: sarò pronto".

Il riferimento è al match di martedì, valido per gli ottavi di Coppa di Francia. Settimana poi chiusa da una sfida ancora più impegnativa, in programma in campionato contro il PSG. De Zerbi prosegue nelle sue dichiarazioni: "Non vi dico necessariamente tutto quello che penso. Non per mancanza di rispetto, ma perché la sala stampa non è il posto giusto. Dico le cose come stanno nello spogliatoio, nella sala riunioni. Dobbiamo essere coinvolti: dobbiamo avere voglia, impegno, dobbiamo dare tutto. Dopo il primo gol, sentire tutto lo stadio cantare mi ha fatto venire la pelle d'oca. Avere uno stadio a Parigi che supporta l'OM dimostra che il Marsiglia è il club più importante di Francia".

Articoli correlati
Altra delusione per De Zerbi dopo la Champions: 2-2 contro il Paris FC, in gol Ikoné... Altra delusione per De Zerbi dopo la Champions: 2-2 contro il Paris FC, in gol Ikoné
Olympique Marsiglia, De Zerbi: "Non dobbiamo rimediare con i risultati, ma con le... Olympique Marsiglia, De Zerbi: "Non dobbiamo rimediare con i risultati, ma con le prestazioni"
L'annuncio di De Zerbi: "Penso di avere la forza per rimanere a Marsiglia per 5-6... L'annuncio di De Zerbi: "Penso di avere la forza per rimanere a Marsiglia per 5-6 anni"
Altre notizie Calcio estero
LaLiga, il Barcellona vince e allunga sul Real: battuto l'Elche in trasferta per... LaLiga, il Barcellona vince e allunga sul Real: battuto l'Elche in trasferta per 1-3
Gordon illude il Newcastle, poi il Liverpool dilaga: 4-1 per i Reds, doppietta di... Gordon illude il Newcastle, poi il Liverpool dilaga: 4-1 per i Reds, doppietta di Ekitike
Doppio colpo per il Pafos: Dani Silva e Lelê vanno a giocare per la società cipriota... UfficialeDoppio colpo per il Pafos: Dani Silva e Lelê vanno a giocare per la società cipriota
Atletico, Sorloth in barella dopo uno scontro fortuito con Moreno: escluse fratture... Atletico, Sorloth in barella dopo uno scontro fortuito con Moreno: escluse fratture
Chelsea, Joao Pedro dopo la rimonta sul West Ham: "Dimostrato di essere forti" Chelsea, Joao Pedro dopo la rimonta sul West Ham: "Dimostrato di essere forti"
Bayern, il ds Eberl: "L'arbitro è stato un po' sopraffatto, per me non ha valutato... Bayern, il ds Eberl: "L'arbitro è stato un po' sopraffatto, per me non ha valutato bene"
Pari Marsiglia, De Zerbi carico: "Possiamo giocare col Rennes anche tra 10 minuti"... Pari Marsiglia, De Zerbi carico: "Possiamo giocare col Rennes anche tra 10 minuti"
Atletico Madrid con una rosa corta? Simeone: "Alza l'asticella della creatività del... Atletico Madrid con una rosa corta? Simeone: "Alza l'asticella della creatività del mister"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
Le più lette
1 Bologna, Immobile saluta e firma col Paris FC fino al 2027. Domenica le visite mediche
2 Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
3 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Pulisic, anche se scalpita Fullkrug
4 Calciomercato Juventus, contatti esplorativi con lo Stoccarda per Demirovic
5 Juventus, il Bologna e Holm hanno detto sì allo scambio: ora manca il via libera di Joao Mario
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, Romagnoli-Qatar non si fa: 12 milioni accettati, ma troppo tardi
Immagine top news n.1 Napoli, Conte: "Infortunio al crociato per Di Lorenzo, la situazione è insostenibile"
Immagine top news n.2 Arriva l'annuncio del Milan, Maignan rinnova il contratto: "Scriviamo insieme la storia"
Immagine top news n.3 Resti al Milan? Nkunku risponde senza esitazioni ai tifosi rossoneri fuori da Milanello: "Sì"
Immagine top news n.4 Milan, Maignan appena arrivato in sede per firmare il rinnovo. Le immagini e i dettagli
Immagine top news n.5 Dal Bayern alla Juve, lo manda Yildiz (o meglio, i suoi agenti): tutto sul talento Adin Licina
Immagine top news n.6 Juventus, il Bologna e Holm hanno detto sì allo scambio: ora manca il via libera di Joao Mario
Immagine top news n.7 Sulle orme di Yildiz, la Juve si assicura un nuovo baby talento dal Bayern: Adin Licina
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.2 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.3 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
Immagine news podcast n.4 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Mario Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Immagine news Altre Notizie n.2 Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, mercato strano. C'è poco 'amore' tra Comolli e Spalletti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pisa, Fiorentina, Verona: in fondo perdono tutte, la lotta salvezza si delinea
Immagine news Serie A n.2 Primo contatto fra Ademola Lookman e Diego Pablo Simeone. Domani giornata chiave
Immagine news Serie A n.3 Cagliari-Hellas Verona 4-0, le pagelle: Pisacane, ma che bel Casteddu. Sarr ingenuo, difesa distratta
Immagine news Serie A n.4 Il Cagliari dimentica la lotta salvezza. Il Verona rimane impantanato: la classifica di Serie A
Immagine news Serie A n.5 Cagliari, grido salvezza per Pisacane: 4-0, tracollo verticale del Verona
Immagine news Serie A n.6 Il Cagliari si diverte: poker al Verona, a segno anche Idrissi al 92'
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, Ruocco: "Punto importante, siamo vivi e lotteremo per salvarci"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Gorgone: "Mi aspettavo una gara sporca, ma dobbiamo sbagliare meno”
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Donadoni: "Vlahovic ragazzo d'oro, non farebbe male neanche a una mosca..."
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, Gregucci: "Aggrappati all'osso, ma non basta. Pafundi deve migliorare"
Immagine news Serie B n.5 Pescara, Brugman: "Qui ho lasciato il cuore, voglio riportare il club dove merita"
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Hristov: "Se Ricci si trovava lì solo la colpa è nostra"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cittadella, Gorini alla vigilia dell’AlbinoLeffe: "Troppe assenze, ma serve reagire subito"
Immagine news Serie C n.2 Monopoli, Colombo: "Col Latina servirà l’atteggiamento giusto per pareggiare il loro entusiasmo"
Immagine news Serie C n.3 Colpo in entrata per il Cosenza, dalla Fiorentina arriva in prestito il 2007 Vannucchi
Immagine news Serie C n.4 Serie C, i risultati delle 17:30: super Campobasso, crescono Bra e Pergolettese
Immagine news Serie C n.5 Non solo Ladinetti e Perretta. Anche Pretato verso l'addio al Pontedera
Immagine news Serie C n.6 Triestina ko con l'Arzignano. Marino: "Forse non ho fatto capire che affrontiamo una guerra"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Parma-Juventus, per Spalletti vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cremonese-Inter, i nerazzurri vogliono allungare in vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Fiorentina, azzurri favoriti al Maradona
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dopo quattro anni e mezzo Peyraud-Magnin saluta definitivamente la Juventus Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women, Sottili: "Con la Lazio voglio una prova gagliarda. Ma anche un buon risultato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "A Parma servirà una prestazione attenta, puntuale e qualitativa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Gama: "L'Italia deve avere come obiettivo vincere trofei. Ora allarghiamo la base"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma-Inter e Fiorentina-Juventus, queste le semifinali di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, la Juve batte 2-1 il Napoli e vola in semifinale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping