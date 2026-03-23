Paris Saint-Germain, pronto un nuovo colpo milionario: in estate assalto a Rayan

Il Paris Saint-Germain starebbe pensando a un nuovo colpo milionario per la prossima estate e avrebbe pronti 100 milioni di euro per rinforzare il proprio attacco con un giocatore giovane e di prospettiva che sta brillando in Premier League. Il suo nome è Rayan, classe 2006 che il Bornemouth ha prelevato a gennaio dal Santos per 28,5 milioni di euro facendone l’erede di quel Antoine Semenyo che era stato ceduto al Manchester City. Il giovane brasiliano in questi primi mesi in Premier League ha messo a segno due reti in otto presenze, con anche un assist.

Lo riferisce il quotidiano brasiliano RTI Esporte sottolineando come il club inglese al momento della firma, fino al 2031, ha inserito una clausola rescissoria da 100 milioni di euro per salvaguardarsi in caso di offerte da una big la prossima estate. Sulle tracce di Rayan infatti non c’è solo il Paris Saint-Germain, che appare comunque il club più interessato, ma anche Real Madrid, Arsenal e Manchester United che lo starebbero monitorando in vista del futuro.

Il Barnemouth sembra aperto a discutere di una eventuale cessione in estate specialmente se Rayan dovesse far parte della rosa del Brasile di Carlo Ancelotti, che lo ha convocato per le prossime due amichevoli. In questo caso infatti la sua valutazione – che attualmente si aggira sui 40 milioni di euro – potrebbe lievitare ulteriormente permettendo al club una maxi plusvalenza dopo solo pochi mesi.