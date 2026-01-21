Lazio beffata, il Bournemouth chiude per Rayan: affare fatto con il Vasco per 35 milioni

La Lazio si mangia le mani. Il Bournemouth ha raggiunto un principio di accordo da 35 milioni di euro (30,6 milioni di sterline) con il Vasco da Gama per ingaggiare Rayan: dopo intensi colloqui nelle ultime 24 ore, le parti hanno siglato un'intesa secondo quanto rivelato da Sky Sports UK.

Decisivo il desiderio del giocatore di 19 anni di unirsi al Bournemouth con coach Iraola e giocare in Premier League ai fini della chiusura della negoziazione dell'operazione a titolo definitivo. Il giovane brasiliano viene visto come il sostituto a lungo termine di Antoine Semenyo, passato al Manchester City questo mese per 64 milioni di sterline. Tuttavia, il Bournemouth crede che Rayan possa avere un impatto immediato nel campionato inglese, sebbene sia alla sua prima volta in Europa. Lontano da casa, dal Brasile.

Rayan ha percorso i vari step delle giovanili verdeoro, avendo militato tra le selezioni Under 17 e Under 20, ed è stato monitorato anche dal CT del Brasile Carlo Ancelotti. Secondo quanto riferito dall'emittente satellitare, Rayan è atteso in Inghilterra al più tardi questa settimana per iniziare formalmente le visite mediche con le Cherries e poi firmare il contratto che lo legherà al suo nuovo club. Niente da fare, dunque, per la Lazio, che rimane a bocca asciutta ancora una volta dopo lo sgarbo-Toth da parte dell'ex diesse romanista Tiago Pinto.