Lazio, visto Rayan? Incanta già la Premier League, tra gol d'autore e record al Bournemouth

La Lazio si mangia le mani. L'impatto avuto da Rayan - a lungo cercato nel mercato di gennaio - al Bournemouth finora è impressionante: l'ala di 19 anni, brasiliana, dopo il primo assist siglato contro i Wolves al debutto ha firmato il primo gol. Alla seconda apparizione con la maglia delle Cherries e in Premier League nella sfida contro l'Aston Villa. Dribbling secco e ingresso in area per scaricare dritto sul primo palo un bolide finito in fondo alla rete.

Un gran gol nel secondo tempo che ha ridimensionato le speranze di titolo di Unai Emery nel pareggio per 1-1 con il Bournemouth.

La splendida rete di Rogers al 22° minuto sembrava aver messo l'Aston Villa sulla strada giusta, invece Rayan - acquistato a gennaio dal Vasco da Gama per 35 milioni di euro - ha strappato un pareggio pesantissimo in casa sua. Un ottimo Dibu Martinez nel finale ha evitato brutte sorprese e la sconfitta con un paio di parate prodigiose e al triplice fischio le Cherries sono salite all'11° posto, mentre il Villa resta terzo a 47 punti, a pari merito con il City.

L'effetto Rayan si è visto subito. A 19 anni e 188 giorni è diventato il sesto giocatore sudamericano nella storia a segnare o servire un assist in ciascuna delle sue prime 2 apparizioni in Premier League, nonché il più giovane di sempre a riuscirci. In particolare, sia il gol contro l'Aston Villa che l'assist al debutto contro i Wolves sono arrivati al termine di progressioni palla al piede superiori ai 5 metri.

Il commento di Andoni Iraola, allenatore del Bournemouth: "È un buon punto, ma per come si è messa la partita non ci basta. Prima del match avremmo accettato il pareggio, ma a bocce ferme non posso essere del tutto soddisfatto: siamo stati la squadra migliore. Abbiamo creato molto e Martinez è stato bravissimo. Abbiamo fatto abbastanza per vincere. Nell'intervallo ho detto ai ragazzi che, nonostante fossimo sotto, stavamo giocando molto bene e dovevamo continuare così. Era solo questione di tempo".