Ufficiale Cercato dalla Lazio, Rayan va dall'ex romanista Tiago Pinto: il Bournemouth lo annuncia

Rayan è un nuovo giocatore del Bournemouth. Lo rende noto il club inglese con un comunicato ufficiale. Le cherries si sono assicurate il talento brasiliano per i prossimi cinque anni e mezzo. 19 anni, l'attaccante è stato prelevato dal Vasco da Gama col quale nell'ultimo campionato ha segnato 14 reti.

In merito si è espresso il presidente delle operazioni calcistiche del club, Tiago Pinto: "Rayan è un giocatore che abbiamo seguito da vicino e che ha già dimostrato una costanza e una maturità impressionanti per la sua età. Crediamo che abbia un potenziale enorme e il Bournemouth è l'ambiente giusto per lui per continuare a crescere e lasciare il segno. Sono contento che abbia scelto il nostro progetto e siamo molto entusiasti di averlo nel nostro team, mentre continuiamo a reinvestire nella squadra".

Ci sono anche le prime dichiarazioni del gioiello sudamericano: "Sono molto felice e onorato di essere qui, soprattutto per il progetto sportivo che hanno sviluppato per me. Sono estremamente felice. È un club che coltiva molti talenti, quindi sono molto contento di essere qui e spero di regalare tanta gioia ai tifosi".

Rayan era un obiettivo di mercato della Lazio. L'affare si è chiuso per un corrispettivo di 28.5 milioni di euro.