Dal Porto all'Auxerre: Danny Namaso riscattato dai francesi dopo il gran finale di stagione
Arrivato l'estate scorsa in prestito con diritto di riscatto dal Porto, Danny Namaso è ufficialmente a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'Auxerre. Durante la sua prima stagione con la nostra maglia, l'attaccante ha messo in mostra tutte le sue qualità tecniche e fisiche, imponendosi come un elemento imprescindibile della squadra e diventando subito uno dei beniamini del pubblico dello stadio Abbé Deschamps.
I suoi gol decisivi contro il Tolosa (1-0), il Rennes (2-2) e il Brest (3-0), insieme ai suoi tre assist, hanno dato un contributo fondamentale per la conquista della salvezza in Ligue 1 McDonald’s, permettendogli inoltre di ritrovare una maglia da titolare con la nazionale del Camerun durante l'ultima Coppa d'Africa.
Oggi, a 25 anni, Danny si lega ufficialmente all'AJA con un contratto valido fino al 2029. La conclusione di questa trattativa rappresenta un motivo di grande gioia per tutto il club, entusiasta di poter contare a lungo termine su un giocatore di grande talento e che sposa alla perfezione i valori della nostra società.