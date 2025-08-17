Porto, l’attaccante Namaso va in prestito con obbligo condizionato all’Auxerre
tramite i propri canali ufficiali il Porto ha annunciato che l’attaccante Danny Namaso si trasferirà all’Auxerre in prestito con obbligo condizionato. Di seguito il comunicato dei lusitani:
L'FC Porto e l'Associazione Giovanile dell'Auxerre hanno raggiunto un accordo per la cessione in prestito dei diritti alle prestazioni di Danny Namaso fino al termine della stagione.
L'accordo prevede un corrispettivo di 1 milione di euro per il prestito e una clausola rescissoria del 60% dei diritti patrimoniali del giocatore per 5 milioni di euro. Questa opzione è obbligatoria se l'Auxerre rimane nella massima serie e Danny Namaso gioca il 60% del tempo durante questo periodo.
A tale importo si aggiunge una remunerazione variabile di 700.000 euro basata sul raggiungimento di determinati obiettivi individuali e collettivi.
L'FC Porto augura a Danny Namaso il meglio per questa nuova fase della sua carriera.
